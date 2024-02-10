الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وكيل

تحوّل مدرب سابق في إحدى الألعاب الفردية إلى وكيل أعمال رياضي، بعد أن تم الاستغناء عن خدماته في ناديه، ويؤدي حالياً أدواراً تسويقية بما يحقق مكاسب مشتركة للأندية والاتحادات الوطنية.

تحليل

استعانت إدارة نادٍ في دوري الدرجة الأولى بالمدرب الذي قاد فريقها في موسم سابق، واستغلت عدم ارتباطه مع أي نادٍ بإسناد مهام جديدة له، من خلال تحليل المستويات الفنية للفرق التي سيواجهها الفريق مقابل الحصول على أجر مالي، في وقت اشترط المدرب أن يبقى الموضوع طي الكتمان.

اقتراح

اقترح إداري فريق في أحد أندية الدرجة الأولى على رئيس النادي الاستماع إلى آراء المدرب، للحد من التحديات التي تواجه الفريق، دون فرض أي إملاءات عليه، وبما يسهم في استعادة النتائج الإيجابية.

دعم

يحرص مدرب مواطن في نادٍ بدوري الدرجة الأولى على دعم لاعبيه المميزين عبر وسائل الإعلام المختلفة، مشدداً على دور المنصات والقنوات والصحف في تطوير المستوى الفني للمواهب.

معلومات

فوجئ إعلاميون برئيس اللجنة المنظمة لبطولة تنافسية لإحدى الألعاب الفردية، الذي زوّد وسائل التواصل الاجتماعي بالمعلومات الفنية والإدارية للبطولة، قبل ساعات من المؤتمر الصحافي الذي تم عقده للغرض نفسه، ما أفقده قيمته تماماً.

تراضٍ

كشف مدرب أجنبي في دوري أدنوك للمحترفين لمقربين منه، أنه يفكر جدياً في الرحيل عن النادي عقب انتهاء الموسم الكروي الحالي، في حال وافقت إدارة النادي على إنهاء عقده بالتراضي، على الرغم من أن عقده لايزال مستمراً لفترة مقبلة.

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