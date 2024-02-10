الامارات | الهولندية ويبيس تحتفظ بالقميصين الأحمر والأخضر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تابعت الهولندية لورينا ويبيس تألقها في النسخة الثانية من طواف الإمارات للسيدات، بعد فوزها أمس، بلقب المرحلة الثانية (مدن)، التي أقيمت في منطقة الظفرة، انطلاقاً من مدينة المرفأ، ووصولاً إلى مدينة زايد، لمسافة 113 كلم.

وواصلت ويبيس من فريق إس دي ووركس بروتايم أداءها المتميز، ونجحت في تسجيل فوزها الثاني متفوقة على الإيطالية كيارا كونسوني من فريق الإمارات القابضة، التي أنهت المرحلة في المركز الثاني، والفرنسية كلارا كوبوني من فريق ليدل تريك التي جاءت ثالثة.

وحافظت البطلة الهولندية على القميص الأحمر للفائزة بالمرحلة، والقميص الأخضر لمتصدرة السباق بالترتيب العام، كما حافظت الأوزبكية يانينا كوسكوفا من فريق طشقند سيتي على القميص الأبيض لأفضل متسابقة شابة تحت 23 سنة، أما بطلة العالم البلجيكية لوتي كوبيكي، فحصدت القميص الأسود المخصص لمرحلة السرعة المتوسطة.

وتوّج الفائزات سهيل العريفي، مدير تنفيذي قطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، وكريستيان إيبالي مدير أول الفعاليات الرياضية في (مدن)، وحيي الهاملي، مدير مكتب الاتصال الحكومي في ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبحضور عدد من المسؤولين.

ومع انتهاء المرحلة الثانية استمرت لورينا ويبيس في صدارة الترتيب العام بزمن 5:26:57 ساعات، بفارق 12 ثانية عن كيارا كونسوني التي تمكنت من الارتقاء إلى الوصافة، وتراجعت الإيطالية رايتشيل باربيري إلى المركز الثالث بفارق 16 ثانية عن ويبيس.

وعلى صعيد ترتيب النقاط، رفعت ويبيس رصيدها إلى 45 نقطة في الصدارة، خلفها كونسوني بـ28 نقطة، وثالثة الأسترالية جورجيا بيكر من فريق العلا جايكو بـ18 نقطة.

ويدخل الطواف مرحلة مهمة، مع إقامة المرحلة الثالثة (بريسايت) اليوم، بمدينة العين، وهي مرحلة جبلية تحدد كثيراً من ملامح النتيجة النهائية للطواف، وتقام لمسافة 128 كلم، حيث الانطلاقة من متحف شرطة العين، ويمر السباق بأبرز معالم العين، وصولاً إلى نهاية السباق على قمة جبل حفيت.

. تُقام اليوم في مدينة العين المرحلة الثالثة (بريسايت) لمسافة 128 كلم.