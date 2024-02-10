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الامارات | «أبيض السيدات» يهزم العراق ودياً

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز منتخب السيدات على نظيره العراقي بهدف دون مقابل، في المباراة الودية الأولى التي جرت أول من أمس، على ملعب ذياب عوانة، بمقر اتحاد الكرة في دبي، ضمن استعدادات منتخب السيدات للمشاركات المقبلة، وتتجدد المواجهة الودية بين المنتخبين غداً على الملعب نفسه. وقالت عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيسة لجنة الكرة النسائية، أمل حسن بوشلاخ، في تصريحات صحافية: «إن المنتخب قدم أداء مميزاً خلال المباراة، واستطاع تحقيق الفوز، وهو أمر إيجابي بالنسبة للاعبات والجهاز الفني بقيادة المدربة الوطنية حورية الطاهري»، مؤكدة حرص اللجنة على توفير كل احتياجات منتخب السيدات، بهدف الإعداد الجيد للبطولات المقبلة.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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