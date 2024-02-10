نهائي آسيا.. موعد مباراة قطر والأردن والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - ساعات قليلة تفصلنا عن نهائي بطولة كأس أمم أسيا الذي سيجمع بين منتخبي قطر والأردن على أرضية استاد لوسيل بالدوحة.

وكان منتخب الأردن قد تأهل إلى النهائي بعدما حقق المفاجأة وفاز على كوريا الجنوبية بهدفين دون رد بينما تأهل منتخب قطرإلى نهائي آسيا بعد فوزه على إيران بثلاثة أهداف مقابل هدفين

موعد مباراة قطر والأردن

تنطلق مباراة قطر والأردن اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية وقطر والأردن، وتذاع المباراة عبر فضائيات Alkass EXTRA One HD وAlkass EXTRA TWO HD وSSC1 HD وAl-Rabiaa Iraq وAbu Dhabi Sports Asia 1 وbeIN ASIAN CUP 1.

تشكيل منتخب الأردن المتوقع أمام قطر

في حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى

وسط الملعب: عبد الله نصيب، براء مرعي، يزن العرب

خط الوسط: محمد أبو حشيش، نور الروابدة، نزار الرشدان، إحسان حداد

وفي الهجوم: محمود المرضي، يزن النعيمات، موسى التعمري

تشكيل منتخب قطر المتوقع أمام الأردن

حراسة المرمى:مشعل برشم.

الدفاع: جاسم جابر، المهدى على، لوكاس مندس، بيدرو ميجيل كوريا.

الوسط: محمد وعد، أحمد فتحي، همام الأمين.

الهجوم: أكرم عفيف، المعز علي، يوسف عبد الرازق

