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تشكيل ليفربول المتوقع أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

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ياسر رشاد - القاهرة - وضع يورجن كلوب ملامح تشكيل الذي سيخوض به مواجهة بيرنلي المقررة بينهما، اليوم السبت  على ملعب "الأنفيلد"، في الجولة الرابعة والعشرين من

ويفقد ليفربول خدمات نجمه المصري محمد صلاح  في ظل معاناته من الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا، الشهر الماضي.

ويتصدر ليفربول جدول  الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن مانشستر سيتي الذي يمتلك مواجهة مؤجلة.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام بيرنلي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوانساه، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: كورتيس جونز، واتارو إندو، مالك أليستر.

خط الهجوم: ديوجو جوتا، داروين نونيز، لويس دياز. 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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