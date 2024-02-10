برشلونة يلجأ للمحكمة العليا بسبب 23 مليون يورو

يلجأ نادي برشلونة إلى المحكمة العليا بعدما تقرر إلزام الكتالوني بدفع بدفع 23 مليون يورو، بقرار من المحكمة الوطنية الإسبانية.

وألزمت المحكمة الوطنية الإسبانية، نادي برشلونة اليوم الجمعة بدفع 23 مليون يورو، كضريبة دخل تتعلق بالمدفوعات المقدمة لوكلاء اللاعبين.

وكانت المحكمة الإدارية الاقتصادية المركزية الإسبانية قد طالبت النادي الكتالوني بدفع مبلغ مالي وقدره 23 مليون يورو عام 2020.

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وجاء ذلك بسبب المدفوعات المقدمة لوكلاء اللاعبين بين يناير 2012 ويونيو 2015.

وكان برشلونة قد استأنف ضد القرار أمام المحكمة الوطنية، وهو ما تم رفضه اليوم الجمعة.

وأكد نادي برشلونة في بيان رسمي، أنه سيستأنف أمام المحكمة العليا في إسبانيا.

وجاء بيان برشلونة كالتالي: “تم إبلاغنا بالحكم الصادر عن المحكمة الوطنية بشأن ضريبة الدخل (IRPF) فيما يتعلق بالاستئناف المقدم من النادي فيما يتعلق بالفحص الضريبي والمدفوعات المقدمة لوكلاء اللاعبين بين عامي 2012 و2015”.

واضاف: “سيقدم برشلونة استئنافًا إلى المحكمة العليا، هذا الحكم لا يترتب عليه أي التزام بالدفع على النادي في الوقت الحالي، ويتم إدراج هذا المبلغ الطارئ بشكل صحيح في الحسابات السنوية”.