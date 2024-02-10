شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ختام بطولة كأس مصر للتجديف بالإسماعيلية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الختامي لبطولة كأس مصر للتجديف بفعالياته المثيرة في مدينة الإسماعيلية، اليوم السبت وترتكز السباقات في هذا اليوم على المراحل العمرية تحت 23 سنة، بالإضافة إلى مرحلة العمومي والتي تضم المشاركين فوق سن 23 سنة.

ويعد سباقات هذا اليوم من أقوى السباقات في البطولة، حيث يشارك فيها أبرز لاعبي الفرق المصرية وبعض اللاعبين الذين يمثلون المنتخب الوطني للتجديف. وتتنوع السباقات بين الرجال والسيدات في القوارب المختلفة، مثل الفردي والزوجي والرباعي والثماني.

وفي نهاية اليوم، سيتم تتويج النادي الفائز بلقب البطولة وكأس مصر للتجديف، حيث يتنافس الأندية المشاركة بكل قوة وحماس للفوز باللقب المرموق وإثبات تفوقها في هذه الرياضة المليئة بالتحديات.

وتم في أمس تتويج اللاعبين الفائزين في سباقات اليوم الأول للبطولة، والتي تركزت على فئات البراعم والبرعمات تحت 14 وتحت 16 سنة، بالإضافة إلى الناشئين والناشئات تحت 19 سنة. وقد حصد اللاعبون الموهوبون ميدالياتهم الغالية وأظهروا مهاراتهم الاستثنائية في هذه السباقات.

تأتي بطولة كأس مصر للتجديف كمناسبة رائعة للأندية واللاعبين للتنافس والتألق، وتشجيع رياضة التجديف في مصر وتعزيزها. وتعكس هذه البطولة الروح القوية والشغف الذي يمتلكه الرياضيون المصريون في هذا الرياضة المثيرة والممتعة.