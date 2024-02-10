شكرا لقرائتكم خبر عن الوفود المشاركة فى بطولة رفع الأثقال تغادر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر اليوم الوفود المشاركة فى بطولة أفريقيا لرفع الأثقال التى اختتمت مساء أمس بالإسماعيلية وحصد خلالها الفراعنة 43 ميدالية متنوعة، والتى تعد من البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وحصد ياسر أسامة فضية وذهبية الكلين والنتر، وذهبية المجموع في وزن 102 كجم، كما حصل محمود حسني على ذهبية الخطف وفضيتين في الكلين والنتر والمجموع في وزن 102 كجم.

وحصلت نعمة سعيد على ثلاث ميداليات ذهبية في الخطف والكلين والنتر والمجموع في وزن 76 كجم، كما توجت سارة سمير بثلاث ميداليات ذهبية في الخطف والكلين والنتر والمجموع في وزن 81 كجم.

وتوجت أميرة عبد الرحمن بثلاث فضيات في الخطف والكلين والنتر والمجموع في وزن 76 كجم، بينما أحرزت شمس أحمد برونزية الخطف في وزن 81 كجم.

وحقق كريم كحلة بطل رفع الأثقال ثلاث ذهبيات في الخطف والكلين والنتر والمجموع، بمنافسات وزن 89 كجم.

وأحرز عبد الرحمن يونس ثلاث ذهبيات في الخطف والكلين والنتر والمجموع بوزن 81 كجم، بينما حصل عبد الرحمن وحيد على ميداليتين ذهبيتين في الكلين والنتر والمجموع، كما حصل على فضية الخطف بوزن 61 كجم.

وحقق اللاعب نور محمد زكي ميداليتين فضيتين في الكلين والنتر والمجموع، وبرونزية الخطف بوزن 61 كجم.

وتوجت اللاعبة نضال محمد بالميدالية الفضية في منافسات الخطف لوزن 49 كجم، بالإضافة إلى حصولها على برونزيتين في الكلين والخطف والمجموع.

وبينما حصل أحمد سعيد الميدالية الفضية في منافسات الكلين والنتر لوزن 73 كجم.

وفاز عبد الحي رجب بثلاث ميداليات ذهبية ، وفازت فاطمة صادق بثلاث ميداليات ذهبية ،وكذلك حليمة عبدالعظيم بثلاث ميداليات ذهبية ، وفازت سمر حبشي بميدالية فضية ، وتوجت شمس أحمد بالميدالية البرونزية.

وتوجت سارة سمير بأفضل لاعبة في بطولة إفريقيا بينما توج كريم كحلة بأفضل لاعب .