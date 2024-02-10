أنشيلوتي: الفائز في القمة الليلة لن يحسم لقب "الليجا"

ياسر رشاد - القاهرة - أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني ل ريال مدريد أن مواجهة جيرونا الليلة في قمة الدوري الإسباني، ستكون صعبة على الفريقين، مشيرًا إلى أن الفائز باللقاء لن يحسم لقب الليجا.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي للمباراة، إنها مباراة صعبة، هذا الفريق يؤدي بشكل جيد خلال الموسم الجاري، سيكون الأمر صعبًا لدينا الكثير من الاحترام وسنرى ما سيحدث اليوم .

وعلق المدرب الإيطالي على لافتة جيرونا التي احتلت مساحة في قلب العاصمة مدريد، قائلًا: "يبدو لي أن جيرونا يتمتع بحماس كبير. .يمكنهم الفوز بالمباراة ".

وكشف مدرب الريال عن حالة الثنائي المصاب روديجر وفينيسيوس، قائلًا: "لقد تدرب روديجر اليوم ويتحسن؛ ههو الآن في أفضل حالاته وإذا كان جاهزًا بالطبع سيلعب، وإذا لم يكن كذلك، فلن نخاطر به. فينيسيوس أيضًا بخير وسنرى موقفه".

وسئل أنشيلوتي "إذا فزت اليوم، فهل ستفوز بالليجا؟"، ليرد: "من سيفوز، سيستفيد. لكن المنافسة طويلة جدًا، مباراة الغد لن تقرر أي شيء، لكن يمكن لأحدهما الاستفادة. .سيتم تحديد الدوري لاحقًا، وكلما أسرعنا في الوصول إلى 80 نقطة، كلما اقتربنا من الفوز بشكل أسرع".

ووجه أنشيلوتي نصيحة للاعبيه الذين سيظهرون لأول مرة في مركز قلب الدفاع، قائلًا: "لا أستطيع أن أقول أشياء كثيرة لكارفاخال. .هناك دائمًا شخص أكثر خبرة، يقدم الكثير من النصائح لأنه يعرف تمامًا كيف يجب أن يلعب قلب الدفاع. . ونحن نعمل على إصلاح كل شيء في التدريب".