شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الكاس وجهاز منتخب مصر 2008 فى الأقصر لاكتشاف المواهب والان مع تفاصيل الخبر
ويأتي سفر أحمد الكاس بصحبة جهازه المعاون إلى الأقصر، رغم ارتباط اسمه بالانضمام إلى الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، إلا أنه يواصل عمله الطبيعي، مع منتخب 2008 ويواصل رحلة اكتشاف اللاعبين والمواهب الشابة من مختلف المحافظات لتمثيل منتخب الناشئين.
وخاض منتخب مصر للناشئين تحت قيادة أحمد الكاس مؤخرا سلسلة من المباريات الودية، في إطار رغبة الجهاز الفني في اختيار العناصر التي سيجري الاعتماد عليها في المرحلة المقبلة.
ولعب منتخب مصر الودية الأولى أمام فريق الشمس مواليد 2003، وتمكن من الفوز بهدفين دون رد، ثم تلقى خسارة من إنبي بهدفين دون رد، وحقق انتصارا على النصر المطروحي بخمسة أهداف مقابل هدفين.
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