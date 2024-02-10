شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الكاس وجهاز منتخب مصر 2008 فى الأقصر لاكتشاف المواهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه الجهاز الفني لمنتخب 2008 إلى الأقصر للبحث عن مواهب واكتشاف لاعبين من أجل الانضمام للمنتخب خلال المرحلة المقبلة، ويضم الجهاز الفني كلا من أحمد الكاس مديرا فنيا، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، وأحمد رؤوف مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا لحراس المرمى، بجانب أيمن حافظ مديرا إداريا.

ويأتي سفر أحمد الكاس بصحبة جهازه المعاون إلى الأقصر، رغم ارتباط اسمه بالانضمام إلى الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، إلا أنه يواصل عمله الطبيعي، مع منتخب 2008 ويواصل رحلة اكتشاف اللاعبين والمواهب الشابة من مختلف المحافظات لتمثيل منتخب الناشئين.

وخاض منتخب مصر للناشئين تحت قيادة أحمد الكاس مؤخرا سلسلة من المباريات الودية، في إطار رغبة الجهاز الفني في اختيار العناصر التي سيجري الاعتماد عليها في المرحلة المقبلة.

ولعب منتخب مصر الودية الأولى أمام فريق الشمس مواليد 2003، وتمكن من الفوز بهدفين دون رد، ثم تلقى خسارة من إنبي بهدفين دون رد، وحقق انتصارا على النصر المطروحي بخمسة أهداف مقابل هدفين.