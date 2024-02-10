اوسبيينا يعود للنصر قبل مواجهة الشباب

ياسر رشاد - القاهرة - بات الحارس الكولومبي ديفيد اوسبيينا حارس نادي النصر السعودي حاليا وحارس ناديي ريال مدريد وباريس سان جيرمان سابقا قريبا من العودة مجددا الى الملاعب بعد اقتراب تعافيه الكامل من الإصابة .

وكان ديفيد اوسبينا حارس مرمى نادي النصر السعودي قد تعرض للإصابة خلال مباراة النصر مع انترميامي الأمريكي ضمن مباريات كاس موسم الرياض والتي انتهت بفوز النصر بستة اهداف مقابل لاشىء حيث تعرض للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية .

واكدت المصادر داخل نادي النصر ان اوسبيينا خضع لجلسات علاج مكثفة لمدة ساعتين يوميا تحت إشراف أطباء نادي النصر للحاق بمباريات العالمي اعتبارا من يوم ١٥ فبراير الجاري الا ان التقارير أشارت إلى أن الاعب تعافي بالفعل وسيكون جاهزا لخوض مباراة النصر أمام الشباب يوم ٢٥ فبراير ضمن مباريات دوري روشن السعودي .

يذكر ان نادي النصر قرر إعادة ديفيد اوسبيينا لقائمة الفريق بعد ابعاده في بداية الموسم عن القائمة النهائية للعالمي وذلك بعد إعارة لاعب الوسط الايفواري سيكو فوفانا إلى نادي الاتفاق السعودي ليعود اوسبيينا لحراسة مرمى نادي النصر .

يذكر ان اوسبيينا انضم لنادي النصر السعودي قادما من نادي باريس سان جيرمان في صيف ٢٠٢٢ وشارك مع النصر في ١٤ مباراة رسمية فقط قبل تعرضه للإصابة .