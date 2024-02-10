شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يستخدم "المينى مرمى" فى مران الزمالك لزيادة دقة إنهاء الهجمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة خاصة فى منتصف الملعب خلال مران اليوم، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني للفريق، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، على إقامة التقسيمة باستخدام المرمى الصغير دون حراس مرمى لزيادة الدقة فى إنهاء الهجمات.

وكان جوزيه جوميز عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم، وحرص المدير الفني على الحديث مع اللاعبين عن الاستعدادات للفترة المقبلة، ومطالبة اللاعبين ببذل أقصى جهد في التدريبات، فى ظل ارتباطات الزمالك المحلية والأفريقية.

ومنح جوزيه جوميز بعض التعليمات الفنية للاعبين لتنفيذها فى مران اليوم، كما تحدث بشأن بعض الملاحظات فى المباراتين الوديتين للفريق أمام فريقي الشباب بالنادي.

ونظم لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوميز ممراً شرفياً لكل من ناصر ماهر ومحمد شحاتة ثنائي الأبيض على هامش مران اليوم، احتفالاً بعيد ميلاد الثنائي، وحرص لاعبو الزمالك وأعضاء الجهاز الفني على تهنئة ناصر ماهر ومحمد شحاتة بمناسبة عيد ميلادهما.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.