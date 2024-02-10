7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 10 فبراير 2024 العديد من الأخبار المهمة وأبرزها، منتخب مصر يسافر بطائرة خاصة للمشاركة فى دورة الإمارات مارس المقبل، الزمالك يتفق على 3 وديات قبل مواجهة الإسماعيلى فى الدورى .

اتحاد الكرة يعتمد التشكيل النهائى لجهاز منتخب مصر غداً

يحسم حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، وإبراهيم حسن مدير المنتخب، التشكيل النهائي لجهاز الفراعنة، سواء الفني والإداري والطبي والإعلامي، وتسليمه خلال الساعات المقبلة لمجلس إدارة اتحاد الكرة من أجل اعتماده، بعد موافقة الجبلاية على منح التوأم الحرية لاختيار جميع عناصر المنتخب والإعلان عنها خلال الساعات المقبلة.

الزمالك يتفق على 3 وديات قبل مواجهة الإسماعيلى فى الدورى

اتفق الجهاز الإداري للزمالك على خوض 3 مباريات ودية قبل مواجهة الإسماعيلى، المقرر لها 19 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة دورى nile وهو اللقاء الذى يشهد الظهور الأول للبرتغالى جوزيه جوميز على رأس القيادة الفنية للقلعة البيضاء.

تقرر سفر بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى الإمارات على متن طائرة خاصة، وذلك للمشاركة في البطولة الودية التي ستقام بالإمارات خلال الفترة من 18 إلى 26 مارس المقبل بمشاركة منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا.

مودرن فيوتشر يقيد الصفقات الجديدة فى قائمته الأفريقية

كشف مصدر مسؤول بنادي مودرن فيوتشر أن النادي أنهى قيد الصفقات الثمانية الجديدة في قائمته الأفريقية، استعداداً لاستئناف دور المجموعات بعد انتهاء فترة التوقف الدولي القائمة بسبب أمم أفريقيا.

أعلن نادى الاتحاد السكندرى عودة الأنجولي مابولولو، مهاجم الفريق، بعد انتهاء مهمته مع منتخب بلاده فى أمم أفريقيا، المقامة فى كوت ديفوار. وكتب الحساب الرسمى للاتحاد على فيس بوك، "عودة الأسد الأنجولى مابولولو إلى الإسكندرية قادماً من بلاده عقب إنتهاء مشاركته مع المنتخب الأنجولى فى بطولة كأس الامم الإفريقية كوت ديفوار 2023".

يترقب مسؤولو المقاولون العرب وصول خطاب رسمي من "فيفا" خلال الساعات المقبلة، بعد أنباء توقيع عقوبة على النادي بغرامة مادية تصل إلى 64 ألف دولار بسبب المستحقات المتأخرة لجون أوكلي، مهاجم الفريق السابق، والذي فسخ تعاقده فى بداية الموسم الجاري من طرف واحد قبل أن يلتحق بالدوري الليبي.

غادر البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى السابق لفريق بيراميدز والأسبق للزمالك، القاهرة خلال الساعات الماضية، قبل أن يعقد جلسة مع مسئولى القلعة البيضاء لتسوية مستحقاته المتأخرة.