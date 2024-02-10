كلوب يعلن تشكيل ليفربول أمام بيرنلي بالدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول عن تشكيل الريدز الرسمي لمواجهة بيرنلي، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

ويقود جوتا ونونيز ودياز، هجوم الريدز أمام بيرنلي، في المواجهة المقرر انطلاقها في الخامسة من مساء اليوم السبت، والتي يشهدها ملعب "أنفيلد".

تشكيل ليفربول أمام بيرنلي

حراسة المرمى: كيليهر.

الدفاع: روبيرتسون - فان دايك - كوانساه - أرنولد.

الوسط: ماك أليستر - جونز - إندو.

الهجوم: جوتا - نونيز - دياز.

الجدير بالذكر أن ليفربول يأتي في المركز الأول بشكل مؤقت في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة، بينما يأتي بيرنلي في المركز التاسع عشر برصيد 13 نقطة.