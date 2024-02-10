شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل موعد مباراة الإسماعيلى وسيراميكا فى الدورى رسميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت لجنة المسابقات برابطة الأندية تعديلا على توقيت مباراة الإسماعيلي وسيراميكا المقرر إقامتها الخميس المقبل 15 فبراير، في إطار الجولة الـ12 من دوري nile موسم 2023-2024 .

وأجرت لجنة المسابقات بالرابطة تعديلا على موعد إقامة المباراة لتقام فى السابعة مساءً بدلا من الرابعة عصرا.

على صعيد مختلف، يعقد مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، مؤتمراً صحفياً فى الثانية ظهر اليوم، الأحد، بمقر النادي، لتقديم الصفقات الجديدة، التى تم التعاقد معها لدعيم صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ونجح النادي الإسماعيلي فى ضم مجموعة مميزة من اللاعبين هم هشام محمد، وإريك تراوري، وأحمد الشيخ وعبدالكريم مصطفى، وحاتم سكر، وعلي الملواني، وعبدالرحمن الدح، والكونغولي موزيس مهاجم مواليد 2005.

ويشهد المؤتمر حضور أعضاء مجلس الإدارة، وعلي أبو جريشة، رئيس اللجنة الفنية، بالإضافة إلى عماد سليمان، المشرف العام على الفريق، و إيهاب جلال المدير الفني للفريق.