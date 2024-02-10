لعنة الإصابات تلاحق فريق ريال مدريد

تعرض النجم الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب فريق ريال مدردي، للإصابة، خلال مواجهة جيرونا، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 24 من الليجا، في معقل الأول “سانتياجو برنابيو”.

وحقق ريال مدريد، فوزًا كبيرا على الوصيف جيرونا، بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة 24 من الليجا، في معقل الأول “سانتياجو برنابيو”.

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وتعرض بيلينجهام للإصابة في كاحل القدم، بعد تسجيله هدفين للملكي، ولم يستطع استكمال المباراة، وطلب التغيير في الدقيقة (57)، ليحل مكانه اللاعب إبراهيم دياز بدلاً منه.

وبحسب شبكة “سكواكا” للأرقام والإحصائيات، فأن بيلينجهام هو أول لاعب وسط من ريال مدريد، يسجل أكثر من 15 هدفًا في موسم واحد بالليجا، في القرن الحادي والعشرين.

وتفوق بيلينجهام على مواطنه ديفيد بيكهام، نجم الريال السابق، بعد سجل 20 هدفًا في 29 مباراة، وهي نفس حصيلة بيكهام ولكن في 155 مباراة.