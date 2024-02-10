ترتيب الدوري الإسباني بعد رباعية ريال مدريد أمام جيرونا

نستعرض ترتيب جدول مسابقة الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على نظيره جيرونا برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت.

وفاز فريق ريال مدريد على نظيره جيرونا بأربعة أهداف دون رد، في الجولة الرابعة والعشرين للدوري الإسباني “الليجا”.

وسجل رباعية ريال مدريد في شباك جيرونا، فينيسيوس جونيور في الدقيقة 6، وبيلينجهام الهدفين الثاني والثالث في الدقايق 35، و65، ورودريجو في الدقيقة 61.

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ويحتل فريق ريال مدريد صدارة ترتيب جدول الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة ويتواجد فريق جيرونا في المركز الثاني برصيد 56 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

1. ريال مدريد، 61 نقطة.

2. جيرونا، 56.

3. برشلونة، 50.

4. أتلتيكو مدريد، 48.

5. أتلتيك بلباو، 45.

6. ريال بيتيس، 38.

7. ريال سوسيداد، 37.

8. فالنسيا، 35.

9. لاس بالماس، 32.

10. خيتافي، 30.

11. أوساسونا، 29 .

12. ألافيس، 27 .

13. فياريال، 25.

14. رايو فاييكانو، 24.

15. إشبيلية، 20.

16. سيلتا فيجو، 20.

17. مايوركا، 20.

18. قادش، 17.

19. غرناطة، 12.

20. ألميريا، 6.