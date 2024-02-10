عموتة: لم أحسم قراري بالبقاء مع منتخب الأردن حتى الآن



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تحدث المغربي حسين عموتة المدير الفني للمنتخب الأردني، عن مستقبله رفقة منتخب "النشامى"، بعد خسارة بطولة كأس آسيا أمام منتخب قطر بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وقال عموتة في تصريحات عبر قناة "SSC" السعودية: "قدمنا مستويات كبيرة خلال البطولة، والوصول إلى النهائي جاء بعد جهد وقتالية من كل اللاعبين، والتزام فني قوي طوال البطولة".

وأضاف: "كل ما يجب علينا الآن هو الحفاظ على ما تمكننا من تحقيقه خلال تلك البطولة، وهذا يعتبر التحدي الأصعب خلال الفترة المقبلة، والحصول على المركز الثاني يعد مكسباً بالنسبة لنا".

واختتم عموتة تصريحاته: "سأتحدث عمن مستقبلي لاحقاً وليس الآن، سوف أرتاح قليلاً الآن، لدي ظروف عائلية في المغرب، ولم أحسم قراري بالبقاء أو الرحيل حتى الآن، وسوف أتخذ القرار بعد الجلوس مع الإدارة".

وقاد عموتة منتخب الأردن للوصول إلى المباراة النهائية بكأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يتلقى الهزيمة في المباراة النهائية من المنتخب القطري بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.