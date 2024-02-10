شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم السبت 10 / 2 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الكرة على حضور عزاء والد أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الأهلي، والمقام حاليا فى دار المناسبات بمنطقة البساتين، بعدما تم تشييعه من مسجد "الحافظ" بالبساتين.

قرر مسئولو النادى الاهلى تأجيل موعد سفر فريق الكرة للجزائر لمدة 24 ساعة، ومن المقرر أن تغادر البعثة القاهرة عصر الأربعاء المقبل بدلاً من الثلاثاء، بناءً على رغبة الجهاز الفنى بقيادة السويسري مارسيل كولر.

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