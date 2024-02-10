شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 10 / 2 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم السبت 10 / 2 / 2024، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، على رأسها تعيين طاقم حكام جامبى لمباراة الفريق أمام أبو سليم الليبى بالكونفدرالية، وإنهاء أزمة المستحقات المتأخرة لحازم إمام الصغير.

شاهد المران الأول للزمالك فى الدفاع الجوى استعدادا لاستئناف الدورى

خاض اليوم، السبت، فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أول تدريباته الجماعية على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز، وذلك في ظل أعمال الصيانة التي ستجري على ملعب النادي.

طاقم تحكيم جامبيى لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبى فى الكونفدرالية الأفريقية

اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم من جامبيا لإدارة مباراة الزمالك أمام أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 25 فبراير الجاري باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.

أقيمت على مدار اليوم السبت، لقاءات قوية على صعيد سادس جولات الدور الثانى من دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2023/2024.

اتحاد الكرة يوافق على إقامة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك بالسعودية

وافق اتحاد الكرة على مقتوح إقامة نهائي كاس مصر بين الأهلي والزمالك في السعودي الشهر المقبل.

أعلن حازم إمام، لاعب الزمالك السابق، انتهاء أزمة مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء، بعدما قام مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب بإنهاء الأزمة.

كشف عمرو أبو العز، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن خوض مباراتين وديتين يومى الاثنين المقبل، في إطار الاستعداد لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

ناصر منسى يحصل على راحة من تدريب الزمالك بسبب إصابة "أصابع القدم"

حصل ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من تدريب اليوم، السبت، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

فتوح يخوض تدريبات تأهيلية فى الجيم.. وأحمد حمدى يبدأ تنفيذ البرنامج

خاض أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم على هامش مران اليوم بالملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز. ويعاني اللاعب من إصابة بمزق فى العضلة الخلفية، تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب فى مباراة الكونغو الديمقراطية فى بطولة كأس الأمم الأفريقية.