شكرا لقرائتكم خبر قائد نيجيريا على رادار الأندية السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت تقارير صحفية أن قائد المنتخب النيجيري، ويليام تروست إيكونغ، قد يصبح ضمن صفقات انتقالات الدوري السعودي المقبلة، بعد مستوياته المميزة مع «السوبر إيغلز» في بطولة كأس أفريقيا 2024.

وأكدت صحيفة «dailysports» أن قائد المنتخب النيجيري جذب أنظار الأندية السعودية، بعد أدائه المميز في كأس أفريقيا، وإسهامه بالفعل في الوصول إلى النهائي.

وبحسب ما أكده الصحفي الإيطالي، فابريتسيو رومانو، عبر حسابه الشخصي على منصة «إكس»، فإن اللاعب قد يكون ضمن صفقات انتقالات الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح «لفت قائد نيجيريا انتباه الأندية في السعودية، بسبب أدائه الرائع في كأس الأمم الأفريقية. لقد قاد باوك إلى صدارة الدوري اليوناني الممتاز، والتأهل إلى مرحلة خروج المغلوب من دوري المؤتمر الأوروبي.. وهو سعيد جدا هناك، لكن الاهتمام السعودي قوي خلال الصيف المقبل».

وخلال مشاركته في كأس أفريقيا 2024، التي تحتضنها كوت ديفوار حاليا، لعب إيكونغ (30 عاما) كل المباريات، باستثناء مواجهة واحدة فقط، وسجل هدفين أمام أصحاب الأرض وضد جنوب أفريقيا.

ويعد إيكونع لاعبا رئيسا في نادي باوك، الذي انتقل إليه الصيف الماضي، ولعب قلب الدفاع 22 مباراة هذا الموسم عبر كل المسابقات، وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

وينتهي عقد اللاعب النيجيري مع ناديه في يونيو 2026، وتبلغ قيمته السوقية الحالية مليوني يورو، استنادا إلى بيانات موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

وكان إيكونغ جزءا من المنتخب النيجيري الذي فاز بالميدالية البرونزية في كأس الأمم الأفريقية 2019، وسيسعى إلى وضع يديه على الكأس عندما يواجه كوت ديفوار اليوم.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت حديثا إعلاميا مكثفا عن انتقالات الدوري السعودي التي جذبت اهتمام الشارع الرياضي العالمي، بعد اتجاه عدد من نجوم كرة القدم إلى دوري روشن، على رأسهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر ومهاجمه.