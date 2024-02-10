الجواد الأمريكي وايت يستعد لكأس السعودية

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ويستعد الجواد الأمريكي «وايت أباريو» الفائز بسباق (بريدرز كب كلاسيك) لتجديد المنافسة مع أربعة من الجياد التي تغلب عليها في مضمار سانتا أنيتا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وذلك بعد أن كشف نادي سباقات الخيل عن قائمة الخيل المرشحة للمشاركة في مختلف أشواط مهرجان كأس السعودية 2024 بميدان الملك عبد العزيز في الرياض.
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