الجواد الأمريكي وايت يستعد لكأس السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحتضن ميدان الملك عبدالعزيز بالرياض يومي 23 – 24 فبراير الجاري النسخة الخامسة من الكأس الأغلى والأقوى عالميا، كأس السعودية 2024، والذي استهدف المشاركة فيه كبار الملاك والمدربين عالميا بنخبة من الخيل الأبرز على الساحة الدولية، حيث تتجه الأنظار لعاصمة المملكة العربية السعودية لمتابعة الحدث المتنوع الشامل بمحتواه السباقي والثقافي، والذي يقدم نبذة عما وصلت إليه السعودية من تطور مرتبط بإرثها الأصيل وثقافتها وبهذه المناسبة ومع توافد الخيل العالمية للمشاركة في كأس السعودية هذا العام.

ويستعد الجواد الأمريكي «وايت أباريو» الفائز بسباق (بريدرز كب كلاسيك) لتجديد المنافسة مع أربعة من الجياد التي تغلب عليها في مضمار سانتا أنيتا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وذلك بعد أن كشف نادي سباقات الخيل عن قائمة الخيل المرشحة للمشاركة في مختلف أشواط مهرجان كأس السعودية 2024 بميدان الملك عبد العزيز في الرياض.