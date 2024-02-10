يزيد الراجحي يتصدر رالي حائل الدولي

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وتمكن السائق السعودي صالح السيف من تصدر المرحلة الأولى في فئة «تشالنجر»، وذلك بتحقيق زمن وقدره 3 ساعات ودقيقة واحدة و4 ثوان، متفوقا على البرتغالي جواو دياز، والأرجنتيني دييغو مارتينيز اللذين حلا في المركزين الثاني والثالث على التوالي.
وفي فئة الدراجات النارية فوق cc450، تمكن الدراج فيليب هورليمان من الفوز بالمرحلة الأولى من رالي حائل تويوتا الدولي، أما في فئة الدراجات النارية تحت cc450، فقد تصدر الدراج الإماراتي محمد البلوشي المرحلة الأولى، وعزز الدراج السعودي هيثم التويجري صدارته لفئة الدراجات الرباعية (كوادز) عندما وصل أولا.
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