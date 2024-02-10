يزيد الراجحي يتصدر رالي حائل الدولي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت منافسات المرحلة الأولى لرالي حائل تويوتا الدولي 2024 الجمعة في منطقة قناء شمال منطقة حائل، بمسافة تبلغ 480 كلم، وقد تمكن المتسابق السعودي يزيد الراجحي من صدارة المرحلة الأولى من رالي حائل تويوتا الدولي 2024، حيث أكمل منافسات هذه المرحلة في زمن قدره ساعتان و45 دقيقة و58 ثانية متغلبا على أقرب منافسيه روكاس باتسوسكا بفارق 4 دقائق و10 ثوان، ليتصدر بذلك الترتيب العام للرالي، فيما حل جواو فيريرا في المركز الثالث بفارق 6 دقائق و07 ثوان.

وتمكن السائق السعودي صالح السيف من تصدر المرحلة الأولى في فئة «تشالنجر»، وذلك بتحقيق زمن وقدره 3 ساعات ودقيقة واحدة و4 ثوان، متفوقا على البرتغالي جواو دياز، والأرجنتيني دييغو مارتينيز اللذين حلا في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وفي فئة الدراجات النارية فوق cc450، تمكن الدراج فيليب هورليمان من الفوز بالمرحلة الأولى من رالي حائل تويوتا الدولي، أما في فئة الدراجات النارية تحت cc450، فقد تصدر الدراج الإماراتي محمد البلوشي المرحلة الأولى، وعزز الدراج السعودي هيثم التويجري صدارته لفئة الدراجات الرباعية (كوادز) عندما وصل أولا.