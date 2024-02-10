كرة القدم الأمريكية على ملعب ريال مدريد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت رابطة كرة القدم الأمريكية عن مواصلتها السعي للانتشار، وتنظيم مباراة موسمية عادية في إٍسبانيا للمرة الأولى في 2025.

وستقام المباراة في ملعب فريق ريال مدريد «سانتياج برنابيو» بالعاصمة الإسبانية مدريد، فيما لم يتم الكشف عن باقي التفاصيل، أو الفريقين المتنافسين أو الموعد.

ومن بين فرق كرة القدم الأمريكية، هناك فريقان فقط لديهما حقوق التسويق في إسبانيا، هما: ميامي دولفينز، وشيكاغو بيرز.

وقال روجر جوديل مفوض رابطة دوري كرة القدم الأمريكية: «خوض مباراة في مدريد في 2025، يمثل بصمة لنا في محاولاتنا الانتشار في أماكن متفرقة، وجذب كثير من المشجعين حول العالم».

وتعد مدريد المدينة الأولى التي يتم الكشف عن إقامة مباراة بها في 2025، كما أنها رابع مدينة أوروبية تستضيف مباراة من الموسم، بعد لندن وفرانكفورت وميونخ.

وأقيمت 50 مباراة من بطولة دوري كرة القدم الأمريكية خلال تاريخ المسابقة، حيث تستضيف مدن لندن وميونخ وفرانكفورت ومكسيكو سيتي وتورنتو تلك المباريات.

وستستضيف مدينة ساو باولو البرازيلية مباراة في 2024، في ملعب «كورنثيانز أرينا»، وهي الأولى في أمريكا الجنوبية.

إضافة إلى تلك المباراة في البرازيل، ستتم إقامة 4 مباريات من المسابقة في الخارج، 3 منها في لندن، وواحدة في ميونخ.

وستوجد فرق: شيكاغو بيرز، ومينسوتا فايكجنز جاجوارز في لندن، فيما سيتوجه فريق كارولينا بانثرز إلى ميونخ.

وسيتم الكشف عن المنافسين ومواعيد انطلاق المباريات لـ2024، حينما يتم الكشف عن جدول المسابقة في الربيع.