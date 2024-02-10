أرسنال يخطط لإحداث فوضى إنجليزية

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ويبلغ الفارق 7 نقاط فقط بين ليفربول (المتصدر) وتوتنهام هوتسبير، صاحب المركز الخامس، فيما تضم قائمة الفرق المتنافسة على لقب النسخة الحالية، مانشستر سيتي وأرسنال وأستون فيلا، أصحاب المراكز من الثاني إلى الرابع.
وأسهمت نتائج المرحلة الماضية في إشعال الصراع على الصدارة، حيث تغلب أرسنال 3 / 1 على ضيفه ليفربول، فيما انتصر مانشستر سيتي على مضيفه برينتفورد بالنتيجة ذاتها، واكتسح أستون فيلا مضيفه شيفيلد يونايتد 5 / صفر.
ويخوض أرسنال، صاحب الـ49 نقطة، مواجهة لندنية خالصة ضد مضيفه ويستهام يونايتد، صاحب المركز السابع بـ 36 نقطة، اليوم، حيث يسعى الفريق الملقب بـ(المدفعجية) للبناء على فوزه الأخير أمام ليفربول.
ويطمع أرسنال، في مواصلة صحوته بالبطولة، وتحقيق فوزه الرابع على التوالي، غير أن مهمته لن تكون سهلة أمام ويستهام، المدعوم بعاملي الأرض والجمهور.
وكشف الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، أن ناديه يخطط لـ«إحداث فوضى» في صراع المنافسة على اللقب.
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