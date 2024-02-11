منتخب قطر يعادل إنجاز السعودية في كأس آسيا

تمكن منتخب قطر، من معادلة إنجاز السعودية، في نهائيات كأس أمم آسيا، بعد تتويجه بلقب النسخة الحالية، التي أقيمت على أرضه، بالفوز على الأردن (3-1) اليوم السبت، في استاد لوسيل.

وحقق منتخب قطر، بطولة كأس آسيا للمرة الثانية على التوالي، بعدما تغلب على اليابان بالنتيجة ذاتها، في نهائي نسخة 2019 بالإمارات.

وأصبح منتخب قطر، هو ثاني منتخب عربي في تاريخ بطولات كأس آسيا، يحافظ على لقبه لنسختين متتاليتين، إذ كان المنتخب السعودي أول من توج بها في مناسبتين متتاليتين.

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الجدير بالذكر أن منتخب السعودية، حقق اللقب الآسيوي في عامي 1984 و1988، علمًا بأنه حصد لقبًا ثالثًا في عام 1996.

وبشكل عام، فإن “العنابي”، يعتبر خامس منتخب يتوج مرتين متتاليتين على الأقل، بعد كل من كوريا الجنوبية (1956 و1960)، وإيران (1968 و1972 و1976)، والسعودية (1984 و1988)، واليابان (2000 و2004).

كما أصبح المنتخب القطري ثاني أكثر المنتخبات العربية تتويجًا بالبطولة القارية، برصيد لقبين، وراء السعودية (3 ألقاب)، رافعًا عدد ألقاب المنتخبات العربية على الصعيد الآسيوي إلى الرقم 7، حيث أحرز كل من الكويت والعراق لقبًا واحدًا.