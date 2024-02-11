الاهلي يوافق على شرط مدافعه لتجديد عقده

أكد الإعلامي محمد فاروق أن مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب، وافق على شرط مدافع الفريق الكروي الأول لتجديد تعاقده.

ويستعد فريق الاهلي لملاقاة نظيره شباب بلوزداد يوم الجمعة المقبل في تمام العاشرة مساءً ضمن منافسات الجولة الرابعة والمؤجلة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وقال فاروق في تصريحات تليفزيونية: “الفترة الماضية شهدت خلاف بين محمد هاني الظهير الأيمن لفريق الاهلي وبين الإدارة برئاسة محمود الخطيب بسبب جزئية نسبة المشاركة في العقد الجديد للاعب”.

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وتابع: “جهاز الكرة في النادي الأهلي وافق على رغبة محمد هاني بشأن إلغاء بند نسبة المشاركة في عقده”.

واختتم: “تم وضع محمد هاني ضمن عناصر الفئة الأولى في النادي الاهلي، وذلك تقديرًا لمجهوده في الفترة الماضية، حيث سيحصل في الموسم الواحد على 13 مليون جنيه”.

ويتصدر فريق الاهلي المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف عن يانج أفريكانز التنزاني.

بينما يتذيل شباب بلوزداد الجزائري المجموعة برصيد 4 نقاط، خلف ميدياما الغاني بالرصيد نفسه، بفارق الأهداف.