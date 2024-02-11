ريال مدريد يفوز برباعية على جيرونا ويتصدر الدوري الإسباني وحيدا

محمد اسماعيل - القاهرة - انتهت مباراة ريال مدريد وجيرونا، التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة 24 من الدوري الإسباني.

نتيجة مباراة ريال مدريد وجيرونا

فاز ريال مدريد على نظيره جيرونا بنتيجة 4-0 على ملعب سانتياجو برنابيو.

سجل هدف ريال مدريد الأول، فينيسيوس في الدقيقة 6.

سجل هدف ريال مدريد الثاني، بيلينجهام في الدقيقة 35.

سجل هدف ريال مدريد الثالث، بيلينجهام في الدقيقة 54.

سجل هدف ريال مدريد الرابع، رودريجو في الدقيقة 61.

وبهذا الفوز، رفع الريال رصيده إلى 61 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني وحيدا، بينما احتل جيرونا المركز الثاني برصيد 56 نقطة.

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