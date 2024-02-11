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ريال مدريد يفوز برباعية على جيرونا ويتصدر الدوري الإسباني وحيدا

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محمد اسماعيل - القاهرة - انتهت مباراة وجيرونا، التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة 24 من .

نتيجة مباراة ريال مدريد وجيرونا

فاز ريال مدريد على نظيره جيرونا بنتيجة 4-0 على ملعب سانتياجو برنابيو.

سجل هدف ريال مدريد الأول، فينيسيوس في الدقيقة 6.
سجل هدف ريال مدريد الثاني، بيلينجهام في الدقيقة 35.
سجل هدف ريال مدريد الثالث، بيلينجهام في الدقيقة 54.
سجل هدف ريال مدريد الرابع، رودريجو في الدقيقة 61.

وبهذا الفوز، رفع الريال رصيده إلى 61 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني وحيدا، بينما احتل جيرونا المركز الثاني برصيد 56 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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