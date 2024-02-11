شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: حازم إمام مظلوم وغير مسئول عن عقد فيتوريا.. واتحاد الكرة يكره النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، أن ما حدث في أزمة تعيين محمد يوسف ورحيله يمثل صفحة جديدة من صفحات التخبط لمسئولي اتحاد الكرة رغم الدعم الكبير لهم.

وقال ميدو، عبر برنامج الكابتن مع أحمد حسن على قناة dmc: أنا حزين بسبب ما حدث مع الكابتن محمد يوسف لأنه اسم كبير، وكان من المنطقي أن يرفض روي فيتوريا تواجده في جهازه؛ لأنه صاحب سي ڤي كبير، ولكن لا أعرف سببا للتعجل هذه المرة وإعلان تعيينه قبل حسم الأمور بشكل نهائي، ومعظم من يتواجدون في المناصب غير مؤهل لها خاصة في اتحاد الكرة، وأغلبهم لا يملكون الدراسة والخبرة اللازمة لإدارة الملفات المهمة المتعلقة بها.

وأشار ميدو إلى أن هناك سعادة غامرة لدى كثير من مسؤولي اتحاد الكرة لتحميل حازم إمام المسئولية، وهذا ظلم شديد له، وكان يجب أن تتم حمايته ولا يمكن أن يحاسب على كل أخطاء السنوات العشر الماضية، وعندما تعاقد مع فيتوريا كان اسم كبير للغاية، وليس من دوره صياغة العقود لأنها مسئولية إدارات أخرى وحازم إمام يدفع ثمن طيبته وهو أسطورة من أساطير مصر وما يحدث معه عيب وقد حذرته منهم.

وقال أحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية السابق، إن الكابتن علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، يملك خبرات كبيرة، ولكن يجب أن يحصل على الدعم والصلاحيات لكي ينجح في مهمته. وأضاف: المغرب سبقتنا في تنظيم دورات التدريب المتقدمة وأدخلت 28 مدربا من بينهم 21 مدربا مغربيا بجانب حسن شحاتة وبيتسو موسيماني، وأخشى على علاء نبيل من مسئولي اتحاد الكرة وعليه ألا يسمح لأحد بأن يعطل مهمته.. المجلس الجديد لاتحاد الكرة يجب أن يكون مزيجا بين الخبرات والشباب والعمل على إدارة الأزمات.. عندما حدثت أزمة محمود كهربا لجأ البعض لإتحاد الكرة ولكنهم فوجئوا بأنهم لا يعرفون شيئا. ويرى ميدو أن المتواجدين في اتحاد الكرة لديهم رغبة في تصدر المشهد ولا يرغبون في تواجد نجوم الكرة السابقين، مؤكدا أن دور المدير الفني لاتحاد الكرة أن يقوم بالعمل على تطوير الرخص التدريبية، ومن شروط الفيفا لدعم الاتحادات أن يكون لديها مدير فني مميز. وتساءل: هل يوجد بلد لديه مثل حسن شحاتة وأحمد حسن وحسام وإبراهيم حسن وأحمد حسام ميدو وهاني رمزي وعصام الحضري وعبد الظاهر السقا ومحمد زيدان، ولا تتم الاستعانة بهم بعد خبراتهم من تجاربهم في أوروبا؟ هم لا يتمنون أن يشاهدوا أحدا منا بجانب اتحاد الكرة. وتابع: اعتبروا ميدو مجنون.. ولكن استعينوا بخبرات كبيرة من أجل مصلحة الكرة المصرية.. السنغال تطورت لأنها استعانت بالنجوم السابقين أصحاب الخبرات، تخيل أن هناك في اتحاد الكرة من يحارب لعدم إسناد المهمة لحسام حسن وغيره من النجوم.. تقريباً نحن البلد الوحيدة التي لا تستفيد من النجوم السابقين.

وتمنى ميدو أن يكون محمود طاهر رئيسا لاتحاد الكرة، ومعه ماجد سامي ومحمود الأسيوطي وأحمد حسن ومحمد ابو العلا ومحمد فضل ومعهم حسام الزناتي ويكون مجلس يجمع بين لاعبين سابقين واصحاب خبرات ودراسة.

وقال ميدو: العمل التطوعي انتهى من العالم كله، طالما تقتطع من وقتك فيجب أن تتقاضى أجرا، وعلى مستوى الأندية يجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة محترفين ويكون ذلك وفقا لشروط بعيدا عن الاشتراطات الوهمية وما حدث مؤخراً في اتحاد الكرة يجب أن يكون درسا نستفيد منه.

وشدد على أن منتخب مصر للأسف فقد هيبته، وأن التوأم قادر على إعادة الهيبة لمنتخب مصر، وذلك بوضع قواعد الكل يسير عليها الكبير قبل الصغير مثلما كان يحدث من الجوهري وحسن شحاتة اللذين كانا يضعان النظام والكل يسير عليه.

وأضاف: "التوأم بالتأكيد كان لهم أخطاء في الماضي ولكن في الوقت نفسه لايجب الحديث عن الماضي كثيرا ويجب أن نساعدهم كثيرا ، مؤكدا ان وليد الراكركي لم يكن مدرب كبير قبل الوداد لكنه أصبح مشروع دولة والكل يدعمه ويجب ان نفعل ذلك مع التوأم وندعمهم".

وتابع: نصيحتي للتوأم كأخ أصغر فقط لأنه كابتني بالجلوس مع مورينهو والذي يتعامل بشكل جيد مع الأجيال الجديدة؛ لأن المدرب البرتغالي نجح في أن يجدد من تفكيره في التعامل مع الأجيال الجديدة، كابتن حسام حسن يعيبه فقط الاندفاع ولكن في الوقت نفسه هناك مواقف كثيرة كان يراعي فيها هذه الأمور ويكون أكثر هدوء.

ويؤمن ميدو بأن الطبيب الرياضي أصبح أمرا مهما ويتواجد في كل أندية العالم ويجب الاهتمام به، مؤكدا أن محمد صلاح نفسه يتعامل بهذا المنطلق وأهّله نفسيا في التعامل.

واستطرد: إن جلسة بين حسام حسن مع محمد صلاح كفيلة بإنهاء الأمر قبل أول معسكر ويكون محور الحديث بأن يطالبه بغلق أذنه من الإعلام، وأن يكون محور الحديث هو مصلحة المنتخب والرياضة المصرية، وهذه الجلسة تنهي الأمور، وأؤكد أن أفضل نسخة لصلاح مع المنتخب ستكون في وجود حسام حسن، ومجلس إدارة اتحاد الكرة لا يستقدم مدربين ولا يقيل مدربين.

واختتم ميدو تصريحاته قائلا: إن اتحاد الكرة سيرحل في شهر يوليو وتوقع نجاح التوأم مع المنتخب مقدما له كل الدعم.