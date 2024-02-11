شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى يجهز الصفقات الجديد لمواجهة الإسماعيلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع أيمن الرمادى، المدير الفني لفريق سيراميكا، برنامجا لتجهيز صفقات الفريق في الانتقالات الشتوية الماضية استعدادا لمواجهة الإسماعيلى في الجولة الثانية عشرة من بطولة دورى Nile.

وتعاقد سيراميكا مع محمد سامي، ونور علاء من النجوم، وإبراهيم محمد من العبور، وعلاء شعبان من مصر للتأمين، والنيجيري فيبو أكيم من بلدية المحلة، واستعاد المغربى أحمد بلحاج بعد انتهاء إعارته للجونة، ورحل عن الفريق كل من محمود زلاكا إلى بيراميدز، والثلاثي رشيد أحمد وعبد الرحمن البانوني ومحمود نبيل إلى زد، ومحمد عنتر والنيجيري أديوي معز إفيلوا إلى المقاولون العرب، وحمزة مجدي وشريف دابو إلى الداخلية.

ويسعى أيمن الرمادى لتجهيز الصفقات بشكل كامل من أجل الدفع بهم في المباريات المقبلة، بعدما استعان ببعضها في مباريات كأس رابطة الأندية المحترفة، وظهروا في بعض الدقائق خلال المباريات الأخيرة.

ونجح سيراميكا في الوصول إلى نهائي كأس الرابطة المصرية للعام الثانى على التوالي بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد في نصف النهائي، ليضرب موعدا مع طلائع الجيش الذى فاز على نادي المصري البورسعيدي بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.

جدير بالذكر أن نادي سيراميكا هو حامل لقب النسخة الثانية العام الماضي 2023، بعدما فاز في المباراة النهائية على المصري بنتيجة 4-1.