شكرا لقرائتكم خبر عن غلق القيد الشتوى لأندية القسمين الثالث والرابع.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغلق مجلس إدارة اتحاد الكرة،اليوم الأحد، باب القيد الشتوى أمام أندية القسمين الثالث والرابع، بعد قرار المد لها حتى اليوم بدلا من 31 يناير الماضى.

وقرر اتحاد الكرة مؤخرا مد القيد الشتوى للأندية بعد التكدس فى مقر الاتحاد فى آخر أيام القيد 31 يناير الماضى، وجاءت المواعيد بعد المد كالتالى:

القسم الأول.. ينتهى القيد الشتوى للأندية يوم الثلاثاء 6 فبراير بدلا من الأربعاء 31 يناير.

القسم الثانى.. ينتهى القيد للأندية يوم الخميس 8 فبريار بدلا من الأربعاء 31 يناير.

القسم الثالث والرابع.. ينتهى القيد للأندية يوم الأحد 11 فبراير بدلا من الأربعاء 31 يناير.

وكان سوق الانتقالات الصيفية 2023 فى مصر شهد إبرام الأندية المصرية العديد من الصفقات القوية والمميزة لتدعيم صفوفها استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2023 – 2024