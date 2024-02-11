شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد القادر يُطالب كولر بفتح صفحة جديدة فى الأهلي ويتعهّد بالالتزام والان مع تفاصيل الخبر
وتمسك الأهلي بالحصول على قيمة عقد الإعارة كاملة رافضاً التقسيط، حيث يصل المبلغ إلى 300 ألف دولار، وهو ما تسبب فى خلاف بين الطرفين، قبل أن يتم غلق باب القيد في الدوري التركى بشكل رسمي.
وتوقفت المفاوضات خلال الساعات الماضية، رغم ترحيب الأهلي برحيل عبد القادر في وقت سابق، بجانب رغبة اللاعب فى خوض التجربة لخروجه من حسابات السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق، الذي لا يمانع من رحيل اللاعب، ولكن جاء فشل الصفقة ليدفع اللاعب لفتح صفحة جديدة مع القلعة الحمراء، متعهداً بالالتزام وتنفيذ التعليمات الفنية حتى يجد لنفسه موقعاً فى التشكيل الأساسى للأهلى.
ويعكف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، على مشاهدة مباريات شباب بلوزداد الجزائري، سواء في الدوري أو دوري أبطال أفريقيا، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف بطل الجزائر قبل ملاقاته فى الجولة المقبلة من دور المجموعات عقب فترة توقف المسابقات المحلية بسبب كأس الأمم الأفريقية.
وتوج الأهلى ببطولة كأس السوبر المصري للأبطال، والتي أقيمت مؤخراً فى دولة الإمارات وتوج الأهلي بلقبها عقب الفوز على موردن فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة النهائية.
ويغيب الأهلي فترة طويلة بسبب توقف المسابقات لظروف مشاركة منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار، على أن يستأنف المباريات بدءاً من النصف الثانى لشهر فبراير الجاري بمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.
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