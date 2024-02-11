شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد القادر يُطالب كولر بفتح صفحة جديدة فى الأهلي ويتعهّد بالالتزام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب أحمد عبد القادر، صانع ألعاب النادى الاهلى، مدربه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق بفتح صفحة جديدة معه بعدما تعثرت صفقة انتقاله لصفوف سيفاس سبور التركي خلال الساعات الأخيرة.

وتمسك الأهلي بالحصول على قيمة عقد الإعارة كاملة رافضاً التقسيط، حيث يصل المبلغ إلى 300 ألف دولار، وهو ما تسبب فى خلاف بين الطرفين، قبل أن يتم غلق باب القيد في الدوري التركى بشكل رسمي.

وتوقفت المفاوضات خلال الساعات الماضية، رغم ترحيب الأهلي برحيل عبد القادر في وقت سابق، بجانب رغبة اللاعب فى خوض التجربة لخروجه من حسابات السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق، الذي لا يمانع من رحيل اللاعب، ولكن جاء فشل الصفقة ليدفع اللاعب لفتح صفحة جديدة مع القلعة الحمراء، متعهداً بالالتزام وتنفيذ التعليمات الفنية حتى يجد لنفسه موقعاً فى التشكيل الأساسى للأهلى.