شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيق سيد معوض نجم الأهلى السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى شقيق سيد معوض نجم الأهلى السابق ، صباح اليوم إلإثر أزمة قلبية مفاجئة، عن عمر يناهز 47 عاما وأعلن معوض عبر صفحته بموقع تبادل الصور انستجرام عن وفاة شقيقه الأكبر.

وكتب معوض عبر صفحته :" انا لله وانا اليه راجعون وفاة أخى الكبير 47 سنة، نتيجة أزمة قلبية اللهم ارحمه واغفر له واجعله من اهل الجنة.البقاء و الدوام لله ولانقول الا ما يرضى الله اللهم صبرا من عندك.العزاء على المقابر نسألكم الدعاء.

جدير بالذكر أن سيد معوض لعب فى النادى الأهلى ومنتخب مصر كمدافع فى مركز الظهير الأيسر، انتقل إلى صفوف النادى الأهلى عائدا من تركيا بعد رحلة احتراف مع نادى طرابزونسبور، وأعلن الاعتزال رسميا يوم 24 يونيو من سنة 2014، وحصد سيد معوض مع النادى الأهلى العديد العديد من البطولات، وشارك معه فى كأس العالم للأندية عام 2008 2012 و 2013.