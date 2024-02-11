شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصرف مستحقات اللاعبين عن الموسم الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، جزءا كبيرا من صرف مستحقات لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى عن الموسم الماضى. وكشف حسام المندوه، أمين صندوق نادى الزمالك، فى تصريحات تليفزيونية، أن مستحقات اللاعبين عن الموسم الماضى تم الانتهاء منها بشكل كبيرقائلا، "نسدد المستحقات والالتزامات المالية المتراكمة منذ تولى المسئولية، وتقريبا الموسم اللى فات خلاص انتهت".

ويستعد الزمالك لصرف جزء من مستحقات الموسم الجديد خلال الأيام المقبلة، "قريبا سيتم سداد دفعة مادية للاعبين من المستحقات".

وكان الزمالك قد أنهى أزمة مستحقات حازم إمام لاعب الفريق السابق، حيث تم الاتفاق معه على جدولتها و الحصول عليها في أقرب وقت.