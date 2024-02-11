شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفحص أليو ديانج وعمر كمال عبد الواحد اليوم بسبب "الكدمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع الثنائى أليو ديانج وعمر كمال عبد الواحد لاعبا النادى الاهلى للفحص الطبى بمعرفة أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبى بالفريق اليوم، الأحد، على هامش استعدادات المارد الاحمر لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري.

واشتكى ثنائى الأهلى خلال التراى ماتش الذى أجراه الجهاز الفنى بقيادة مارسيل كولر أمس، السبت، من كدمة بسيطة، ولكن تشير الفحوصات الأولية لسلامة اللاعبين؟

وانتظم المالى أليو ديانج فى تدريبات الأهلى عقب انتهاء رحلة منتخب بلاده فى كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً فى كوت ديفوار، ليصبح جاهزاً لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري.

فيما يغيب عمر كمال عبد الواحد الوافد الجديد للقلعة الحمراء فى الميركاتو الشتوى الاخير عن مباريات دوري أبطال أفريقيا بسبب عدم القيد الأفريقى.

ويواصل فريق الأهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش اليوم، الأحد، استعداداً لمواجهة شباب بلوزداد المحدد لها 16 فبراير الجاري بالجزائر فى دور المجموعات بدوري الأبطال. وسبق تعادل الأهلى سلبياً مع شباب بلوزداد فى المباراة التي جمعتهما 8 ديسمبر الماضي باستاد برج العرب فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.