شكرا لقرائتكم خبر عن شد الخلفية يبعد كريستو عن رحلة الأهلى للجزائر لمواجهة شباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب التونسى محمد الضاوى كريستو لاعب النادى الأهلى عن رحلة فريقه المتوجهة للجزائر الأربعاء المقبل، لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال أفريقيا بسبب الإصابة.

وتعرض كريستو للإصابة بشد بسيط فى العضلة الخلفية خلال "التراى ماتش" الذى خاضه المارد الأحمر أمس، الأحد، ليخضع للأشعة التى أثبتت حاجته لفترة تأهيل تصل لأسبوع، وهو ما يعنى غيابه عن الحسابات الفنية لمباراة الجمعة المقبلة أمام بطل الجزائر.

ويواصل فريق الأهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش اليوم، الأحد، استعداداً لمواجهة شباب بلوزداد المحدد لها 16 فبراير الجاري بالجزائر فى دور المجموعات بدوري الأبطال. وسبق تعادل الأهلى سلبياً مع شباب بلوزداد فى المباراة التي جمعتهما 8 ديسمبر الماضي باستاد برج العرب فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويعكف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، على مشاهدة مباريات شباب بلوزداد الجزائري، سواء في الدوري أو دوري أبطال أفريقيا، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف بطل الجزائر قبل ملاقاته فى الجولة المقبلة من دور المجموعات عقب فترة توقف المسابقات المحلية بسبب كأس الأمم الأفريقية.

وتوج الأهلى ببطولة كأس السوبر المصري للأبطال، والتي أقيمت مؤخراً فى دولة الإمارات وتوج الأهلي بلقبها عقب الفوز على موردن فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة النهائية.

ويغيب الأهلي فترة طويلة بسبب توقف المسابقات لظروف مشاركة منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار، على أن يستأنف المباريات بدءاً من النصف الثانى لشهر فبراير الجاري بمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.