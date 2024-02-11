شكرا لقرائتكم خبر عن ممر شرفى احتفالا بعيد ميلاد الجزيرى وأحمد حمدى قبل مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعيد ميلاد سيف الدين الجزيري، وأحمد حمدي ثنائي الأبيض، قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق اليوم، الأحد على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي.

ونظم لاعبو الفريق ممراً شرفياً للثنائي قبل انطلاق المران للاحتفال بعيد ميلادهما، وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تهنئة الجزيري وحمدي بعيد ميلادهما.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.