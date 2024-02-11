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تحرك عاجل من الزمالك بعد إصابة الونش بالصليبي

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قرر مسئولو نادي الزمالك سفر نجم الفريق محمود حمدي الونش إلى ألمانيا خلال الساعات القليلة القادمة؛ وذلك من أجل إجراء عملية الرباط الصليبي.

وكان محمود حمدي الونش قد تعرض للإصابة في مران الفريق؛ قبل أن تثبت الآشعة إصابة اللاعب بقطع جزئي في الرباط الصليبي.

وسيسافر الونش إلى ألمانيا اليوم، حيث سيحدد الطبيب الألماني موعد إجراء العملية الجراحية، ومدة التأهيل والعلاج التي سيحتاجها اللاعب.

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وسبق للونش وأن أصيب بقطع في الرباط الصليبي الموسم الماضي، وعاد اللاعب مؤخرًا من الإصابة إلا أنه لم يشارك مع الأبيض وتعرض للإصابة مجددًا بقطع جزئي في الرباط الصليبي.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته قبل مواجهة الإسماعيلي يوم 19 فبراير الجاري، ضمن مباريات بطولة الممتاز.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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