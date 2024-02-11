شكرا لقرائتكم خبر عن 4 إصابات تزعج كولر بالأهلي قبل موقعة شباب بلوزداد بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لصدمة قوية بعدما شهدت الأيام الماضية تعرض أكثر من لاعب للإصابة، وغموض موقفه من اللحاق بمباراة شباب بلوزداد الجمعة المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويعاني الأهلي من إصابة كل من محمد الشناوي ووسام أبو علي ومحمد الضاوي كريستو وأليو ديانج، وهو ما يربك حسابات الجهاز الفني للأهلي قبل المواجهة الصعبة والحاسمة في مشوار دور المجموعات أمام بطل الجزائر.

محمد الشناوي

يعاني الشناوي من الإصابة بخلع فى الكتف تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب مصر في أمم أفريقيا، وخضع لعملية جراحية فى ألمانيا، ويحتاج فترة 3 أشهر قبل العودة مجددا للملاعب.

أليو ديانج

تعرض ديانج للإصابة بكدمة قوية فى الركبة خلال المباراة الودية التى خاضها الفريق الأحمر أمس، السبت، فى ختام تحضيراته لمباراة شباب بلوزداد، وسيخضع لفحص طبي لتحديد موقفه من السفر إلى الجزائر واللحاق بالمباراة.

وسام أبو علي

تعرض وسام أبو علي للإصابة بشد فى العضلة الخلفية على هامش مشاركته في تدريبات فريقه، ويعاني من الإصابة بشد من الدرجة الأولى ويحتاج للعلاج من أسبوعين إلى 3 أسابيع، ولم يتحدد موقفه من اللحاق بمباراة بلوزداد من عدمه، وإن كانت فرصة لحاقه ضئيلة للغاية.

كريستو

اشتكى كريستو من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية على هامش مشاركته في ودية الأمس، وسيخضع لأشعة وفحص طبي لتحديد حجم الإصابة ومدة الغياب المتوقعة.

كما يعاني أكثر من لاعب آخر من الإصابة، مثل خالد عبد الفتاح وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبد القادر ومحمود متولي.