شكرا لقرائتكم خبر عن محمود متولى يخوض موسمه الأخير بقميص الأهلى بعد فرمان كولر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض محمود متولي مدافع الأهلى موسمه الأخير بالقميص الأحمر، حيث تأكد رحيله عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجارى، عقب قرار فسخ عقده بالتراضى، والذى لم يتم الإعلان عنه، لكن مسئولى القلعة الحمراء أخطروا اللاعب بالقرار.

وطلب السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلى رحيل محمود متولى عن الفريق بسبب كثرة إصاباته وغيابه فترات طويلة عن المشاركة مع المارد الأحمر، وهو ما جعل مسئولى القلعة الحمراء يتحدثون مع اللاعب للبحث عن عروض للرحيل قبل غلق باب القيد الشتوى ولكن باءت محاولات رحيله لاى نادى بالفشل ليستمر متولى مع الاهلى لنهاية الموسم على أمل البحث عن نادى للانتقال اليه بداية من الموسم المقبل.

محمود متولى انضم للأهلى قادماً من الإسماعيلى فى صفقة كلفت الخزينة الحمراء 15 مليون جنيه فى صيف 2019، وعلى صعيد المشاركات الدولية مع منتخب مصر، شارك مدافع الأهلى فى 19 مباراة مع منتخب الشباب تحت 19 عاماً، كما شارك فى مباراتين مع المنتخب الأوليمبى تحت 23 عاما، وتلقى استدعاء للمنتخب الأول، لكنه تعرض للإصابة بشد فى العضلة الخلفية خلال تدريبات الفراعنة.

وإجمالا.. شارك محمود متولى فى 54 مباراة مع الأهلى بكل البطولات بإجمالى 3828 دقيقة لعب، سجل هدفاً وصنع مثله وتلقى 6 كروت صفراء، وتوج مع المارد الأحمر ببطولة الدورى مرتين ودورى أبطال أفريقيا مرتين وكأس السوبر المحلى 3 مرات بجانب برونزية كأس العالم للأندية مرتين والسوبر الأفريقى مرة.

وتعطلت مسيرة متولى مع الأهلى بسبب الإصابات المتكررة، وأبرزها الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية في مطلع موسم 2019-2020، ثم تلاها الإصابة بقطع في الرباط الصليبي غيبه لعدة شهور عن الملاعب.

كما تعرض متولى بعد ذلك للإصابة فى أوتار الركبة، بالإضافة للإصابات العضلية التى لاحقته مجددا وأبرزها الإصابة بتمزق فى العضلة الضامة.

في الموسم الماضى شارك متولى أساسيا مع كولر، الذى فضل الاستفادة من اللاعب المُميز فى التمريرات القصيرة والطولية، إلى جانب ضربات الرأس، قبل أن يتعرض للإصابة مجدداً فى الموسم الحالي ويغيب فترة طويلة.