تشكيل برشلونة المتوقع أمام غرناطة اليوم في الليجا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق برشلونة تحت قيادة مدربه تشافي هيرنانديز لمواجهة نظيره غرناطة مساء اليوم الأحد، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدورى الإسبانى الممتاز.

يدخل فريق برشلونة المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد تحقيق الفوز فى آخر جولتين أمام أوساسونا وألافيس، بعد الهزيمة الكبيرة أمام فياريال، ويسعى المدرب تشافي هيرنانديز لحصد النقاط الثلاث لتضييق الخناق على المتصدرين ريال مدريد وجيرونا، والابتعاد عن أتلتيكو مدريد المطارد له في جدول الترتيب.

موعد مباراة برشلونة وغرناطة

تنطلق مباراة برشلونة وغرناطة اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وغرناطة

ستكون مباراة برشلونة وغرناطة اليوم في الدوري الإسباني منقولة بشكل حصري عبر قناة beIN sports HD 1، بصوت المعلق حسن العيدروس.

ويحتل فريق برشلونة المركز الثالث في ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 50 نقطة من 23 مباراة، حيث حقق الفوز في 15 لقاء وتعادل في 5 مواجهات وخسر 3 مباريات، سجل لاعبو البارسا 47 هدفا واستقبلت شباكهم 30 هدفا.

في المقابل، يدخل فريق غرناطة اللقاء بعد التعادل مع لاس بلماس، في المركز التاسع عشر في ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 12 نقطة من 23 مباراة، حيث فاز في مباراتين وتعادل 6 لقاءات وخسر 15 مواجهة، سجل لاعبوه 23 هدفا واستقبلت شباكهم 45 هدفا.

قائمة برشلونة لمباراة غرناطة اليوم في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن، إينياكي بينيا، دييجو كوشين.

الدفاع: جواو كانسيلو، رونالد أراوخو، إينيجو مارتينيز، أندريس كريستنسن، جول كوندي، باو كوبارسي، هيكتور فورت.

الوسط: بيدري، فيرمين لوبيز، فيرلاند ميندي، إلكاي جوندوجان، مارك كاسادو، باو فيكتور.

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، رافينها، لامين ياما، مارك جيويو.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام غرناطة:

حراسة المرمى: أندريه تيرشتيجن.

خط الدفاع: كوندي - أراوخو - مارتينيز - كانسيلو.

خط الوسط: فرينكي دي يونج - كريستنسن - إيلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - بيدري.

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