الاتحاد الآسيوي يعتمد ملعب الهلال السعودي الجديد بالعاصمة الرياض

ياسر رشاد - القاهرة - اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ستاد المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض، ملعبا رسمياً لفريق الهلال على أن يستضيف مواجهاته القارية المقبلة بداية من لقاء إياب دور ال 16 لدوري أبطال آسيا أمام أصفهان الإيراني.

ويحل الفريق الإيراني ضيفاً على نظيره الهلال السعودي مساء يوم ٢٢ من شهر فبراير الجاري لحساب المسابقة القارية الاسيوية.

ويتسع ملعب المملكة أرينا الذي أقيم تحت إشراف الهيئه العامة للترفيه بالمملكة، لقرابة الأربعين ألف مشجعاً ، واصبح بكامل الجاهزية لاستضافة المواجهات القارية والدولية بالمملكة العربية السعودية.

المملكة أرينا يستضيف نهائي كأس مصر..

ويستضيف ملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض، مواجهة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، مساء يوم الثامن من شهر مارس المقبل ، وهي المرة الأولى تاريخياً التي يقام فيها النهائي خارج مصر.

ومن المقرر أن يحصل الفريق الفائز من اللقاء على ٣٥٠ ألف دولار مقابل حصول الخاسر على ١٥٠ ألفًا، و ١٠٠ ألف دولار لكل فريق إضافية نظير التواجد في اللقاء.