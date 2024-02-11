مفاجأة في ملعب نهائي كأس مصر بالسعودية.. تفاصيل جديدة  

استقر مسئولو اتحاد الكرة المصري على الموعد النهائي لكأس مصر بين الاهلي والزمالك، والمقرر أن تحتضنه المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن يقام نهائي كأس مصر بين الاهلي والزمالك في الثامن من مارس المقبل، على ملعب المملكة أرينا بالسعودية بحضور جماهيري كبير.

وتأهل الاهلي لنهائي كأس مصر بعد فوزه على إنبي في مباراة نصف النهائي، فيما تأهل الزمالك لنهائي كأس مصر بعد فوزه على بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية.

اقرأ أيضًا: بالأرقام.. تفاصيل الجوائز المالية للمشاركين في نهائي كأس مصر بالسعودية

واتفقت الشركة الراعية لمباراة نهائي كأس مصر مع اتحاد الكرة على عدم تشفير اللقاء أمام الجماهير المصرية، حيث سيتم إذاعته عبر قناة أون تايم سبورتس.

من جانبه كشف الإعلامي أمير هشام عن الجوائز المالية للمشاركين في بطولة كأس مصر، والتي ستكون كبيرة.

وقال أمير هشام في تصريحات تليفزيونية: “كل نادي سيشارك في كأس مصر سيحصل على 100 الف دولار قبل المشاركة، ثم يحصل الفريق المتوج باللقب على 350 الف دولار”.

وأتم: “إجمالي ما يحصل عليه اتحاد الكرة المصري من خوض كأس مصر في السعودية هو 2 مليون دولار، وهو عائد مغري للغاية”.