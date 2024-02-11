لاعب بيراميدز يظهر في مران الزمالك.. تفاصيل

تواجد مصطفى فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز في مران نادي الزمالك الذي أقيم اليوم الأحد على الملعب الفرعي بإستاد الدفاع الجوي.

وتواجد مصطفى فتحي في مران الزمالك اليوم، حيث ذهب لتحية زملاءه السابقين في نادي الزمالك، خاصة بعد تزامن ميعاد مران فريقه بيراميدز مع مران نادي الزمالك بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.

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وكان نادي الزمالك قد نجح في ضم عبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز في فترة الميركاتو الشتوي الأخيرة.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته قبل مواجهة الإسماعيلي يوم 19 فبراير الجاري، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يُذكر أن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني الجديد لنادي الزمالك كان قد طالب بتغيير ملعب بديل لتدريب الفريق عليه، وذلك في ظل الإصابات المتكررة للاعبي الزمالك على ملعب الفريق بميت عقبة.