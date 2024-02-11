شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن إصابات لاعبى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى فريق الكرة بنادى الزمالك العديد من الإصابات خلال الساعات الماضية، منها الرباط الصليبى، ووأخرى بمزق فى الخلفية. نرصد فى السطور التالية كل ماتريد معرفته عن اللاعبين المصابين، وأنواع الإصابات ومدة غياب كل لاعب.

س: من هم اللاعبون المصابون فى الزمالك؟

ج: محمود حمدي الونش، وأحمد فتوح، ناصر منسى، وأحمد حمدى.

س:ما نوع الإصابات التى تعرض لها اللاعبون؟

ج:يعانى الونش من قطع جزئى فى الرباط الصليبى، وفتوح بمزق فى العضلة الخلفية، بينما أحمد حمدى يعانى من شد عضلى، وناصر منسى من ألم فى أصابع القدم.

س:كيف تعرض الونش للإصابة بالصليبى؟

ج:أصيب الونش بقطع جزئى بالرباط الصليبى، بعد تعرضه للإصابة خلال تدريب الفريق السبت الماضى، وخضع لفحوصات طبية وأشعة أثبتت الإصابة، والتي ستبعده عن الفريق الأبيض عدة أشهر يتم تحديدها بعد السفر إلى المانيا للعلاج .

س: متى يخضع الونش للعملية الجراحية؟

ج: من المقرر أن يحدد الطبيب فى ألمانيا موعد إجراء الجراحة للاعب محمود حمدى الونش، وكذلك فترة غيابه عن الملاعب، وفترة التأهيل حتى تمام شفاؤه و عودته للملاعب مرة أخرى .

س: ما مدة غياب فتوح عن الملاعب؟

ج: من المقرر أن يغيب عن الملاعب لمدة شهر ونصف حتى يتعافى ويكون قادراً على المشاركة فى التدريبات والمباريات مع الفريق، بعد انتهاء فترة العلاج.