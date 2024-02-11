شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، على رأسها رفض كولر مشاركة وسام أبو على فى مباراة الأهلى أمام شباب بلوزداد، وطلب فيتوريا الحصول على الشرط الجزائى على دفعتين، بالإضافة إلى ظهور مصطفى فتحى فى تدريب الزمالك.

كولر يرفض طلب وسام أبو على بالمشاركة مع الأهلى أمام شباب بلوزداد

رفض السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، طلب لاعبه وسام أبو على بالمشاركة فى مباراة شباب بلوزداد الجزائري المقبلة بدوري أبطال أفريقيا، خوفاً من معاودة الاصابة مرة أخري.

مصطفى فتحى لاعب بيراميدز يظهر فى تدريب الزمالك.. اعرف التفاصيل

حرص مصطفى فتحى، لاعب فريق بيراميدز، على تحية لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على هامش التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم الأحد على الملعب الفرعي باستاد لدفاع الجوي. قال لمراته إنتى مين؟.. تفاصيل نجاة إمام عاشور من بلع اللسان بمعسكر المنتخب كشف الإعلامى أحمد شوبير تفاصيل الإصابة التى تعرض لها إمام عاشور لاعب خط وسط منتخب مصر أثناء مشاركته مع الفراعنة فى كأس الأمم الأفريقية المقامة بكوت ديفوار.

الجودو المصرى يضمن مقعدين فى أولمبياد باريس 2024 حجز اتحاد الجودو، برئاسة مرزوق علي، مقعدين حتى الآن فى أولمبياد باريس 2024، والمقرر لها خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبل في العاصمة الفرنسية باريس.

فيتوريا يطلب الحصول على الشرط الجزائى من اتحاد الكرة على دفعتين

طلب روى فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، من اتحاد الكرة الحصول على قيمة الشرط الجزائى فى عقده وقدره 580 ألف دولار على دفعتين فقط، رافضا عرض اتحاد الكرة بالتقسيط على 6 دفعات.

ونش الزمالك يطير إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبى

يطير محمود حمدى "الونش" مدافع الزمالك إلى ألمانيا، خلال الساعات القليلة المقبلة، لإجراء جراحة الرباط الصليبى تحت إشراف كبار الأطباء المتخصصين. ومن المقرر أن يحدد الطبيب في ألمانيا موعد إجراء الجراحة للاعب محمود حمدى الونش، وكذلك فترة غيابه عن الملاعب، وفترة التأهيل حتى تمام شفائه وعودته للملاعب مرة أخرى.