7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، على رأسها رفض كولر مشاركة وسام أبو على فى مباراة الأهلى أمام شباب بلوزداد، وطلب فيتوريا الحصول على الشرط الجزائى على دفعتين، بالإضافة إلى ظهور مصطفى فتحى فى تدريب الزمالك.
كولر يرفض طلب وسام أبو على بالمشاركة مع الأهلى أمام شباب بلوزداد
رفض السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، طلب لاعبه وسام أبو على بالمشاركة فى مباراة شباب بلوزداد الجزائري المقبلة بدوري أبطال أفريقيا، خوفاً من معاودة الاصابة مرة أخري.
مصطفى فتحى لاعب بيراميدز يظهر فى تدريب الزمالك.. اعرف التفاصيل
كشف الإعلامى أحمد شوبير تفاصيل الإصابة التى تعرض لها إمام عاشور لاعب خط وسط منتخب مصر أثناء مشاركته مع الفراعنة فى كأس الأمم الأفريقية المقامة بكوت ديفوار.
فيتوريا يطلب الحصول على الشرط الجزائى من اتحاد الكرة على دفعتين
طلب روى فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، من اتحاد الكرة الحصول على قيمة الشرط الجزائى فى عقده وقدره 580 ألف دولار على دفعتين فقط، رافضا عرض اتحاد الكرة بالتقسيط على 6 دفعات.
ونش الزمالك يطير إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبى
وفاة شقيق سيد معوض نجم الأهلى السابق
توفى شقيق سيد معوض نجم الأهلى السابق ، صباح اليوم إلإثر أزمة قلبية مفاجئة، عن عمر يناهز 47 عاما وأعلن معوض عبر صفحته بموقع تبادل الصور انستجرام عن وفاة شقيقه الأكبر.
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