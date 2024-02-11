وست هام ينهار أمام آرسنال بنص دستة أهداف في 65 دقيقة

ياسر رشاد - القاهرة - انهار وست هام يونايتد أمام آرسنال بعدما تلقيه 6 أهداف خلال المباراة الجارية الأن على ملعبهم ستاد لندن في الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تلقت شباك وست هام 6 أهداف في 65 دقيقة فقط، لينهار الفريق اللندني سريعا أمام المدفعجية الذي أنهال عليه بنص دستة أهداف.

بدأ آرسنال مهرجان الأهداف في الدقيقة 32 عبر لاعبه ويليام صاليبا، قبل أن يضيف بوكايو ساكا الهدف الثاني في الدقيقة 41 عبر ركلة جزاء، بعدها سجل جابريل ماجاليس ثالث الأهداف بعد 3 دقائق.

وقبل نهاية الشوط الأول سجل لياندرو تروساد رابع أهداف آرسنال بصناعة النرويجي مارتن أوديجارد ليتقدم المدفعجية برباعية نظيفة في الشوط.

وفي الدقيقة 63 سجل بوكايو ساكا خامس الأهداف لآرسنال قبل أن يضيف ديكلان رايس الهدف السادس بعد دقيقتين فقط.

وشهد اللقاء مشاركة النني في الدقيقة 67 بعد غياب طويل للإصابة، وخروج اللاعب من التشكيل الأساسي في أكثر من مناسبة بقرار فني من أرتيتا.