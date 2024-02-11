رد ناري من مدحت شلبي على هجوم جماهير الاهلي

رد المعلق الرياضي مدحت شلبي، على هجوم جماهير الاهلي، بعد سخريته من إمام عاشور، خلال تعليقه على مباراة الهلال والنصر في موسم الرياض.

شنت جماهير الاهلي، هجوماً عنيفاً على مدحت شلبي، بسبب تعليقه الساخر على إمام عاشور، خلال الساعات الماضية.

كان مدحت شلبي، قد علق على هدف سالم الدوسري في مباراة الهلال والنصر قائلاً: “يا ولد على الشقلبة الخلفية الهوائية دي، ونط على قدك يا إمام يا عاشور.

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وأضاف: إمام عاشور حب يعمل نفس الحركة دي وهو مع المنتخب بعد هدف وقع على راسه حصله ارتجاج في المخ”.

وعلق شلبي، على هجوم جماهير الاهلي، من خلال تصريحاته اليوم عبر شاشة إم بي سي مصر.

وقال مدرب شلبي:”الكرة المصرية والكرة السعودية، الشعب المصري والشعب السعودي، أشقاء وأخوة وحبايب وتاريخ طويل جدًا من العلاقات الأخوية.

وتابع: أنا عاوز دايمًا واحنا بنتكلم نبقى فاهمين ده كويس أوي وكمان واحنا بنعلق نبقى فاهمين ده كويس أوي”.

وواصل: “لما اتكلمت مرة وأنا بعلق في الممكلة العربية السعودية على مباراة لاتحاد جدة، قولت الاتحاد السكندري بدلًا من السعودي، التعليقات من السعوديين كانت رائعة وتقبلوا الأمر، هذا هو التعليق”.

وتابع: “عندما قارنت بين سالم الدوسري وإمام عاشور، أصدقائي بيقولولي الناس زعلت، زعلوا من إيه! أنا بقولك يا إمام، متعملش باك ورد تاني عشان متروحش المستشفى ودي مسألة خاصة باللياقة البدنية”.

واختتم: “أنا لن أتوقف عند هذه الأمور، ولكن عاوز أوصل رسالة إن إحنا شعب واحد”.