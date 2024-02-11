مفاجأة نارية بشأن مستقبل نيمار مع الهلال السعودي

فجرت تقارير صحفية عالمية، مفاجأة جديدة بشأن مستقبل البرازيلي نيمار دي سيلفا مع الهلال السعودي، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

انتقل نيمار إلى صفوف الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفي الماضية، في صفقة من العيار الثقيل، ضمن هيمنة الدوري السعودي على الصفقات العالمية.

لم يحاف الحظ نيمار، حيث أنه تعرض لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي، أثناء مشاركته مع منتخب البرازيل في التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

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وبات مستقبل نيمار غامضاً مع الهلال السعودي، بعد الإصابة القوية التي أبعدته كثيراً عن الملاعب، حتى فجر مارسيلو تيكسيرا، رئيس نادي سانتوس البرازيلي، مفاجأة بشأن مستقبل اللاعب.

وقال رئيس سانتوس البرازيلي في تصريحات نشرتها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية،”تواصلت مع نيمار في محاثة سريعة، ولكن كان لها مردوداً إيجابياً.

وأضاف: اتفقت مع نيما، أنه عندما يتعافى من الإصابة كلياً، سينهي تجربته في الدوري السعودي، ويعود لصفوف سانتوس من جديد.

الجدير بالذكر، أن عقد نيمار مع الهلال السعودي ينتهي في صيف 2025، وهناك بند لإمكانية التجديد لموسم آخر.