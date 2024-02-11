موراتا يغادر مباراة أتليتكو ضد إشبيلية باكيًا واشتباه في إصابته بالصليبي

تعرض الإسباني ألفارو موراتا، نجم أتلتيكو مدريد، لإصابة قوية خلال مشاركته في مباراة فريقه ضد إشبيلية ضمن منافسات الليجا الإسبانية.

وشارك موراتا، أساسيًا في مباراة فريقه أتلتيكو مدريد ضد إشبيلية، اليوم الأحد، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

وغادر ألفارو موراتا، المواجهة باكيًا خلال الدقيقة 46، بعدما تعرض للإصابة بإلتواء في ركبته اليمنى، وحل ممفيس ديباي بدلًا منه.

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وأفادت التقارير الصحفية الأولية أن هناك اشتباه في إصابة اللاعب الإسباني بقطع في الرباط الصليبي، حيث سيخضع لفحوصات طبية خلال الساعات القادمة.

ويعد موراتا، أحد أبرز وأهم أسلحة فريق أتلتيكو مدريد، حيث شارك في 33 مباراة خلال الموسم الحالي، ونجح في تسجيل 19 هدفًا وصنع ثلاثة آخرين.

وتجدر الإشارة إلى أن فريق إشبيلية يتقدم على نظيره أتلتيكو مدريد، بنتيجة هدف وحيد، أحرزه إسحاق روميرو، خلال الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول.